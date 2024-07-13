Творожные пончики без дрожжей на сковороде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вам нужно что-то быстро приготовить к чаю, тогда предлагаю испечь на сковороде замечательные творожные пончики.