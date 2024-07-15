Суда, спасающиеся от атак хуситов, теперь сталкиваются с новой африканской опасностью

Выбирая новые маршруты, можно попасть в старые ловушки. Путь, атакованный хуситами, не просто так стал популярным – он обладает многими преимуществами, в то время как альтернативы могут не принести спасения для торговли, которого от них ждут во всем мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии