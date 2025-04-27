Били по храмовому комплексу и не давали тушить: ВСУ полностью разбило историческую памятку в Белгородчине Ольга БезродняяСитуация в Белгородской области продолжает оставаться на слуху из-за военных действий, в результате которых был полностью уничтожен храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево.