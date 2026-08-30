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1455 БПЛА летели к Московскому региону за неделю

1455 БПЛА летели к Московскому региону за неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 по 30 августа силы ПВО нейтрализовали большинство летевших к региону беспилотников на дальних подступах, еще 50 уничтожены на подлете к столице.

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