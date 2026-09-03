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Обычно такие мониторы основаны на панелях IPS либо TN. Alienware AW2527HX получил быструю матрицу OLED, но лишь Full HD

Обычно такие мониторы основаны на панелях IPS либо TN. Alienware AW2527HX получил быструю матрицу OLED, но лишь Full HD

Цены пока нет Бренд Alienware представил монитор AW2527HX, который опирается на панель QD-OLED, но при этом имеет относительно невысокое разрешение и высокую кадровую частоту.

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