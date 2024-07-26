Комиссия проверила ход ремонта дороги возле станции переливания крови в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском продолжаются работы по ремонту дороги вблизи станции переливания крови. Объект по улицам Космический проезд и проспект Циолковского – Академика Курчатова, ведущий к станции, модернизируется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национальной программы «Безопасные качественные дороги».
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