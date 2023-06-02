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«Работу нужно выбирать опираясь на желания, а не на страхи»

«Работу нужно выбирать опираясь на желания, а не на страхи»

Участница программы «Я могу» для женщин в трудной жизненной ситуации Шойра Рахманова из Грозного рассказала, как обучение на платформе todogood помогло ей устроиться на удаленную работу в «Яндекс Маркет» и за год вырасти до проектного менеджера.

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