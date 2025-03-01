Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Надежда Минаева
    Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую! И это верно! НО, если "не кормить" и не защищать...Мы запустили в Ро...
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    не только с мигрантами ну в первую очередь с нашими продажными чиновниками. и с элитой у которых люди это рабы. нужно...Он был героем. Са...
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Итоги подведЬЙОм...

Итоги  вчерашнего  дня   от широко  известного в  узких  кругах  Ёжкиного  кота.Если подвести промежуточный итог вчерашней встречи получается  следующее:Зеленский (специально или его так настроили, не важно) показал всему миру, что ничтожная по всем параметрам страна и ее наркоман-президент способны вывести президента грозной Америки на публичный, нелицеприятный скандал.

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