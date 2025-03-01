Итоги подведЬЙОм...

Итоги вчерашнего дня от широко известного в узких кругах Ёжкиного кота.Если подвести промежуточный итог вчерашней встречи получается следующее:Зеленский (специально или его так настроили, не важно) показал всему миру, что ничтожная по всем параметрам страна и ее наркоман-президент способны вывести президента грозной Америки на публичный, нелицеприятный скандал.