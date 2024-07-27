В конце 2023-го власти Калининграда поделились планами возродить народные дружины. Город готов оплачивать аренду помещений, компьютеры, нарукавные повязки и нагрудные знаки.
ДНД выйдут на улицы Калининграда в августе
Комментарии
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Горыныч
Кто опасается за свои права и свободы? Понаехавшие чурки, постоянно нарушающие Российские законы? Или работяги, не дождавшиеся от госдуры законов о мигрантах? Автор, не надо лить воду на мельницу затулло! Введение в строй отряда «Тигр-правопорядок» – это смелый, правильный шаг! Другим регионам не мешало бы у себя ввести подобные отряды для защиты населения от обнаглевших шакалов.
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