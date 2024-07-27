ДНД выйдут на улицы Калининграда в августе

Горыныч

Кто опасается за свои права и свободы? Понаехавшие чурки, постоянно нарушающие Российские законы? Или работяги, не дождавшиеся от госдуры законов о мигрантах? Автор, не надо лить воду на мельницу затулло! Введение в строй отряда «Тигр-правопорядок» – это смелый, правильный шаг! Другим регионам не мешало бы у себя ввести подобные отряды для защиты населения от обнаглевших шакалов.