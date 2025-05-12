В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с обещаниями повышенного кешбэка

Мошенники начали использовать новые схемы обмана, связанные с обещаниями повышенного кешбэка. Как сказал RT член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, аферисты активно используют Telegram-каналы, предлагая высокий возврат средств (до 90%) за участие в акциях известных брендов.