В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с обещаниями повышенного кешбэка

Мошенники начали использовать новые схемы обмана, связанные с обещаниями повышенного кешбэка. Как сказал RT член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, аферисты активно используют Telegram-каналы, предлагая высокий возврат средств (до 90%) за участие в акциях известных брендов.
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