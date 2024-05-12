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"Краснодар" не победит в РПЛ, если потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей

"Краснодар" не победит в РПЛ, если потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей

"Краснодару", чтобы стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 необходимо победить в двух оставшихся матчах чемпионата с "Сочи" и московским "Динамо" при условии, что "Динамо" уступит еще и самарским "Крыльям Советов", а петербургский "Зенит" потеряет очки в одном из двух заключительных матчах сезона.

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