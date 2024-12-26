Хуснуллин заявил, что лимиты по семейной ипотеке практически сняты

Лимиты по госпрограмме "Семейная ипотека" в России практически сняты, сообщил журналистам в четверг, 26 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии по региональному развитию.
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