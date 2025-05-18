В Сбербанке рассказали о спросе на исламские дебетовые карты

Число выданных в Сбербанке с начала года исламских дебетовых карт на 1 мая достигло 34,7 тысячи, и спрос на них, как и на исламскую ипотеку, растет быстрее, чем на другие продукты, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев.