AOC выпустила в Европе игровой монитор Agon Pro AG346UCD, совмещающий квантовые точки и органические светодиодыКомпания AOC выпустила в Европе геймерский монитор Agon Pro AG346UCD, официальная стоимость которого составляет €749 (около 77,5 тыс руб).
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