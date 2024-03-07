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Алькарас о февральской травме лодыжки: «Чувствую себя лучше. Я приехал в Индиан-Уэллс, чтобы защитить титул, и не думаю ни о чем другом»

Алькарас о февральской травме лодыжки: «Чувствую себя лучше. Я приехал в Индиан-Уэллс, чтобы защитить титул, и не думаю ни о чем другом»

«Я приехал защищать титул. Это сложно. Здесь собрались лучшие теннисисты мира, некоторые уже показывают в этом году отличный теннис.

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