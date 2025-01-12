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Царьград

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Учёные предупреждают: температура Земли достигла исторического максимума

Учёные предупреждают: температура Земли достигла исторического максимума

2024 год вошёл в историю как самый жаркий за весь период наблюдений. Глобальная температура поверхности превысила средние значения на 1,45–1,6°C, что свидетельствует о стремительном изменении климата.

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