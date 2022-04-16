Происшествия

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В Калмыкии расследуется уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Элисты.

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