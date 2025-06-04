Круговой о победе ЦСКА в Кубке: «Как говорил классик, «где Круг — там трофеи!» С такой прекрасной атмосферой в коллективе мы обязаны были побеждать»

В суперфинале армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 по пен.). — Какие эмоции испытали после победы в Кубке? — Огромную радость! Радость за команду, клуб, за наших болельщиков, которые здорово нас поддерживали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии