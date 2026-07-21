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ИИ научился искать биомаркеры в минералах с точностью почти 97%

ИИ научился искать биомаркеры в минералах с точностью почти 97%

Модель может помочь в поиске признаков жизни на МарсеУчёные разработали систему на основе машинного обучения, которая способна отличать апатит биологического происхождения от минерала, сформировавшегося без участия живых организмов, с точностью 96,8%.

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