ИИ научился искать биомаркеры в минералах с точностью почти 97%

Модель может помочь в поиске признаков жизни на МарсеУчёные разработали систему на основе машинного обучения, которая способна отличать апатит биологического происхождения от минерала, сформировавшегося без участия живых организмов, с точностью 96,8%.
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