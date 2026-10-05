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Арно Хидирбегишвили: «Пожираемая Европа» и грузинский кризис – истинная цена «Порядка, основанного на Правилах»

Арно Хидирбегишвили: «Пожираемая Европа» и грузинский кризис – истинная цена «Порядка, основанного на Правилах»

Не отличающийся пиететом по отношению к Европе Дональд Трамп, которого трудно заподозрить в сентиментальности, во время выступления перед сторонниками в Техасе на прошедшей неделе заявил, что европейские страны столкнулись с серьезными проблемами: «Посмотрите, что происходит с Европой.

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