Женщина-преступный босс, открывшая школу для начинающих бандитов

С нами не соскучишься!

Женщина-воротила преступного мира Нью-Йорка, открывшая школу для будущих бандитов. Организованная преступность Нью-Йорка обычно представляется как разборки мужчин, но одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов в истории города была иммигрантка Марм («Мамаша») Мандельбаум.