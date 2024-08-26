Женщина-преступный босс, открывшая школу для начинающих бандитов

Женщина-воротила преступного мира Нью-Йорка, открывшая школу для будущих бандитов. Организованная преступность Нью-Йорка обычно представляется как разборки мужчин, но одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов в истории города была иммигрантка Марм («Мамаша») Мандельбаум.
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