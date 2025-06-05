Состояние дороги на 2-м проезде Металлургов после ремонта лучше не стало

Жители МКД на 2-м проезде Металлургов уже много лет добиваются капитального ремонта дороги. Но из-за того, что участок находится в собственности жильцов, городская администрация не имеет права проводить там ремонтные работы.
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