Заявление министра обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус о "враждебности" России вызвало резкую критику внутри страны.
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