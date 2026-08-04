Иэн Прауд, бывший посол Великобритании в Москве, предположил, что атака на иранское судно была попыткой украинского лидера Владимира Зеленского укрепить отношения с президентом США Дональдом Трампом, открыв "второй фронт" против Ирана.
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