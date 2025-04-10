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Корова стала спасением для жителей Гуева во время оккупации Украины

Корова стала спасением для жителей Гуева во время оккупации Украины

Во время оккупации села Гуева украинскими войсками местным жителям помогала пережить трудные времена корова, которой они обязаны молоком.

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