Стало известно, какие направления чаще всего выбирают абитуриенты в 2026 году

В этом году заметно вырос интерес абитуриентов к специальностям, связанным с физикой Наиболее востребованными направлениями подготовки среди российских абитуриентов в 2026 году стали "Программная инженерия", "Прикладная математика и информатика", "Юриспруденция" и "Экономика".