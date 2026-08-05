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Стало известно, какие направления чаще всего выбирают абитуриенты в 2026 году

Стало известно, какие направления чаще всего выбирают абитуриенты в 2026 году

В этом году заметно вырос интерес абитуриентов к специальностям, связанным с физикой Наиболее востребованными направлениями подготовки среди российских абитуриентов в 2026 году стали "Программная инженерия", "Прикладная математика и информатика", "Юриспруденция" и "Экономика".

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