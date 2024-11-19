МФТИ: создан препарат для лечения суставов, который заменит операцию по протезированию

Ученые из МФТИ вместе с коллегами из Канады придумали, как получать инъекционные лекарства на основе наночастиц из биосовместимых, биоразлагаемых и экономически доступных реагентов для лечения остеоартрита, которые смогут заменить операции по эндопротезированию.