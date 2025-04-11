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Россия разбомбила крупнейший на Украине завод по производству боеприпасов

Россия разбомбила крупнейший на Украине завод по производству боеприпасов

По словам одного военнослужащего ВСУ, Россия уничтожила главный украинский завод по производству боеприпасов, находящийся вблизи российской границы.

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