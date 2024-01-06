Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В Москве организовано около 50 точек сбора подписей Известный музыкант, народный артист РФ Игорь Бутман в беседе с журналистами АГН «Москва» заявил, что поддерживает решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году.