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В Крыму на воскресенье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

В Крыму на воскресенье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму на 23 июля. Согласно данным метеорологов, днем и до конца суток в воскресенье на полуострове ожидаются местами сильные ливни, град, грозы, шквал 15–20 м/с.

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