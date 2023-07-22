В Крыму на воскресенье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму на 23 июля. Согласно данным метеорологов, днем и до конца суток в воскресенье на полуострове ожидаются местами сильные ливни, град, грозы, шквал 15–20 м/с.