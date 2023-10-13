Марочко заявил о снижении интенсивности обстрелов ВСУ на Донецком направлении

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении.
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