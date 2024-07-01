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Мария Шарапова привела маленького сына на Уимблдон спустя 20 лет после своей победы

Мария Шарапова привела маленького сына на Уимблдон спустя 20 лет после своей победы

Теннисистка одержала победу 3 июля 2004 года фото: Социальные сетиВозвращение звезды — 37-летняя Мария Шарапова приехала на Уимблдон с сыном Теодором и своим партнером, британским миллиардером Александром Гилксом, спустя 20 лет после своей победы в финале турнира «Большого шлема», где ей удалось переиграть Серену Уильямс со счетом 6:1.

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