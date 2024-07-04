Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия расшифровала “геном” самого популярного в мире дрона от DJI, теперь его делают в Санкт-Петербурге под названием “Ветер”

Россия расшифровала “геном” самого популярного в мире дрона от DJI, теперь его делают в Санкт-Петербурге под названием “Ветер”

Российские специалисты проделали колоссальную работу по изучению модификаций узлов и компонентов самого популярного в мире дрона от DJI под названием Mavic.

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