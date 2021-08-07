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Обыкновенный фашизм: прибалтам можно то, что немцам категорически непозволительно

Обыкновенный фашизм: прибалтам можно то, что немцам категорически непозволительно

Литовские пограничники, стреляющие в мигрантов. Что-то это очень напоминает. Исторические аналоги приходят на ум, вполне определённые: прибалтийские коллаборанты Второй мировой войны, уничтожавшие евреев с большей охотой и рвением, чем сами немцы Как-то даже удивительно — литовцы сегодня на публику гордятся своей принадлежностью к большой европейской семье, в которой принято быть толерантными, политкорректными, внимательными к меньшинствам и угнетённым, где принята инклюзивность и всяческая прочая борьба за всё разумное, доброе и вечное.

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