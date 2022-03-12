У Чинахова гол в большинстве и победный буллит. Он 2-я звезда матча с «Миннесотой»

Егор Чинахов реализовал большинство и забил победный послематчевый буллит. 21-летний форвард «Коламбуса» был признан второй звездой игры чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б).

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