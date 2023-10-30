Массовый сбой в работе Telegram: ростовчане жалуются на работу мессенджера

Мессенджер не загружает ни личные сообщения, ни в каналах.Пользователи мессенджера Telegram с ночи на 30 октября столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения и программы для ПК по всей территории Ростовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии