Айтишники ММК запустили официальный Telegram-канал

ММК-Информсервис запустил официальный Telegram-канал. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», подписчики канала смогут оперативно получать информацию о значимых для компании событиях и мероприятиях, знакомиться с реализованными на крупнейшем предприятии черной металлургии России цифровыми и ИТ-проектами.