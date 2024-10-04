NYT сообщила о массовых увольнениях в Секретной службе США

Агенты Секретной службы США, которая занимается охраной и безопасностью первых лиц государства, массово увольняются из-за постоянных переработок, фаворитизма при найме и продвижении по карьерной лестнице.
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