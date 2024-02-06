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Военное обозрение

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Задолго до «Меркавы»: первые этапы развития танкового парка АОИ

Задолго до «Меркавы»: первые этапы развития танкового парка АОИ

В настоящее время Армия обороны Израиля вооружена танками локального производства. Но в первые десятилетия своего существования АОИ была вынуждена полагаться только на импортную технику, причем не всегда современную.

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