Задолго до «Меркавы»: первые этапы развития танкового парка АОИ

В настоящее время Армия обороны Израиля вооружена танками локального производства. Но в первые десятилетия своего существования АОИ была вынуждена полагаться только на импортную технику, причем не всегда современную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии