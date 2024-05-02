Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад поднимет вопрос легитимности власти Зеленского

На Западе уже скоро поднимут вопрос о легитимности власти президента Украины Владимира Зеленского. Такой прогноз сделал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью YouТube-каналу украинского журналиста Apasov.
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