Платоновская школа получила современное оборудование по нацпроекту

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» Платоновская школа не только прошла капитальный ремонт, но и получила современное оборудование, которое поможет педагогам в учебном процессе и даст школьникам возможность глубже изучать предметы на практике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
- На полях Тамбовск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым