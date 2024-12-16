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«Хороший мальчик»: Питомцы до и после добрых слов хозяина

«Хороший мальчик»: Питомцы до и после добрых слов хозяина

Недаром говорят, что доброе слово и кошке приятно. Пусть она это и не покажет, зато собаки радостно реагируют на похвалу хозяина и всем своим видом выражают благожелательность.

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Комментарии
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лина любимцева
Родственники прислали на днях фотографию...  Мама уехала по делам на машине, а их сабаня уселась возле  стеклянной от пола двери, и пол-дня сидела ждала маму, когда та приедет. Ушки торчком, серьезная до невозможности... ЖДАЛА МАМУ!!
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14 час.
лл
лина любимцева
Главное, МАМА эту сабаню подобрала щенком, ей было примерно  месяца 3 от рождения, на помойке. Сабаня там ходила,  пыталась питаться. Перед мамой расплакалась и говорила: &quot;Я мальчик! У меня нет..... ни папы,..... ни мамы,..... ни будки&quot;!!      И вытирала слезки лапками... Мама сжалилась и забрала сабаню домой. И только потом оказалось, что это девочка. Почему она представилась мальчиком, не понятно... Но представилась так!! Зато теперь  выросла, бегает, прыгает и дрессируется  как настоящая спортивная сабаня!! КРАСАВИЦЕЙ ВЫРОСЛА!!  Мама простила ей эту хитрость...
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14 час.

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