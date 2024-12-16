«Хороший мальчик»: Питомцы до и после добрых слов хозяина

Родственники прислали на днях фотографию... Мама уехала по делам на машине, а их сабаня уселась возле стеклянной от пола двери, и пол-дня сидела ждала маму, когда та приедет. Ушки торчком, серьезная до невозможности... ЖДАЛА МАМУ!!

лл

лина любимцева

Главное, МАМА эту сабаню подобрала щенком, ей было примерно месяца 3 от рождения, на помойке. Сабаня там ходила, пыталась питаться. Перед мамой расплакалась и говорила: "Я мальчик! У меня нет..... ни папы,..... ни мамы,..... ни будки"!! И вытирала слезки лапками... Мама сжалилась и забрала сабаню домой. И только потом оказалось, что это девочка. Почему она представилась мальчиком, не понятно... Но представилась так!! Зато теперь выросла, бегает, прыгает и дрессируется как настоящая спортивная сабаня!! КРАСАВИЦЕЙ ВЫРОСЛА!! Мама простила ей эту хитрость...