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Нижегородская правда

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Красную горбатовскую породу коров возрождают в Нижегородской области

Красную горбатовскую породу коров возрождают в Нижегородской области

Красную горбатовскую породу коров планируется возродить в Нижегородской области. Вопросы сохранения и развития этого вида крупного рогатого скота обсудили на рабочем совещании специалисты регионального минсельхоза во главе с министром Николаем Денисовым.

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