МО РФ: силы ПВО сбили 384 дрона ВСУ за минувшую ночь над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 384 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за минувшую ночь.
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