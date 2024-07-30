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На Сахалине практически завершено строительство новых научных корпусов передовой инженерной школы "Айленд Инжиниринг" и лабораторий Sakhalintech

На Сахалине практически завершено строительство новых научных корпусов передовой инженерной школы "Айленд Инжиниринг" и лабораторий Sakhalintech

На территории нефтегазового индустриального парка в Южно-Сахалинске практически завершено строительство зданий для научных подразделений Высшей инженерной школы "Айленд Инжиниринг" и лабораторий Sakhalintech Сахалинского государственного университета (САХГУ).

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