На Сахалине практически завершено строительство новых научных корпусов передовой инженерной школы "Айленд Инжиниринг" и лабораторий Sakhalintech

На территории нефтегазового индустриального парка в Южно-Сахалинске практически завершено строительство зданий для научных подразделений Высшей инженерной школы "Айленд Инжиниринг" и лабораторий Sakhalintech Сахалинского государственного университета (САХГУ).
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