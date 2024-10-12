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Врач назвал 3 самых опасных алкогольных напитка

Врач назвал 3 самых опасных алкогольных напитка

Викулов отнёс водку и коктейли к самым опасным алкогольным напиткамВ "Ленте.ру" пообщались с врачом-инфекционистом Георгием Викуловым и узнали, что в числе самых опасных алкогольных напитков находятся водка и различные коктейли.

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