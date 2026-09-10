Военные России и Абхазии проведут масштабные совместные учения в октябре

Масштабные оперативно-тактические учения с участием подразделений вооружённых сил России и Абхазии пройдут в республике с 12 по 16 октября.
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