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  • Samarium
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В Тульскую область придут пятидневные снегопады из-за циклонов "Мария" и "Надя"

В Тульскую область придут пятидневные снегопады из-за циклонов "Мария" и "Надя"

Уже сегодня, 28 января, в Центральном федеральном округе из-за прихода циклонов "Мария" и "Надя" ожидается начало снегопадов, которые продлятся пять дней, сообщает специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

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