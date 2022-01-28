В Тульскую область придут пятидневные снегопады из-за циклонов "Мария" и "Надя"

Уже сегодня, 28 января, в Центральном федеральном округе из-за прихода циклонов "Мария" и "Надя" ожидается начало снегопадов, которые продлятся пять дней, сообщает специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.