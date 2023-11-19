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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Болид заземлился, я потерял заднюю часть и врезался в стену»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис врезался в барьеры на первых кругах Гран-при Лас-Вегаса, после чего был отправлен в больницу на обследования.

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