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LEON Вторая лига Б. «Астрахань» сыграет с «Легион-Динамо», «Динамо-2» Махачкала примет «Дружбу»

«Астрахань» сыграет с «Легион-Динамо», «Динамо-2» Махачкала примет «Дружбу» в перенесенных матчах 1-го тура.

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